شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة فى سعر الذهب اليوم بأكثر من 50 جنيها.. عيار 21 بـ4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر الذهب في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع الذهب في مصر باكثر من 50 جنيها.

وسجل الذهب خسارة أسبوعية تقارب 2.5%، في ثاني أسبوع من التراجع، بعدما كسر خلال تداولات مستويات دعم مهمة عند 3300 دولار لكنه ارتفع اليوم 1% قرب 3340 دولار .

تحول المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة، رغم استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية الأسبوع الماضي ساهم في تراجع الذهب لكن مخاوف التصعيد التجاري دفعته للصعود اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا