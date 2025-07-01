شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوي: قطاع التعدين المصري مقبل على طفرة قوية بدعم من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تعزز توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، وذلك بهدف إقامة شراكة في استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، إلى جانب رفع تركيز الخام وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

قام بالتوقيع الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والمهندس عبد الرحمن احمد السويدي عن المجموعة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في دراسة وتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات بالمنطقة، مع إمكانية دخول مجموعة السويدي أو الشركات التابعة لها في مفاوضات مستقبلية لتأسيس شركات مشتركة بغرض تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.

وأكد الوزير كريم بدوي عقب التوقيع أن قطاع التعدين المصري يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الواعدة، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من اقل من1% إلى ما بين 5-6% خلال السنوات المقبلة.

وأضاف بدوى أن الشراكة مع مجموعة السويدي تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسرّع من تنفيذ المشروعات ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن سعادته بهذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المجموعة للاستثمار في مجال الثروات التعدينية، مؤكدًا أن المشروع سيُسهم في إقامة صناعات تحويلية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للفوسفات المصري.