الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تنشر مدونة الدفوع المثارة في الدعاوى الزكوية وموقف اللجان منها 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية, مدونة الدفوع المثارة في الدعاوى الزكوية وموقف اللجان منها عبر موقعها الإلكتروني؛ استمرارًا لجهودها في تحقيق مبدأ الشفافية، وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية.

وتهدف المدونة؛ إلى إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان الاستئنافية في النزاعات الزكوية, الذي يعكس تقليل أمد التقاضي للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعاوى، ويعزز من وعي المتعاملين، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، وتُعدُّ المدونة مرجعًا شاملًا وتطبيقيًا للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما المؤسسات التدريبية والأكاديمية، وجميع المهتمين من أصحاب المصلحة.

واشتملت المدونة على عدد من الدفوع التي أدلى بها أطراف الدعوى أثناء مرافعتهم أمام اللجان، وموقف اللجان من تلك الدفوع، وجرى تصنيفها إلى نوعين من الدفوع هما: الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، ويمكـن للمختصيـن والمهتميـن الاطلاع عليهـا عبر موقــع الأمانة العامة الإلكتروني: https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/ZakatDefenses2024.pdf.

يذكر أن الأمانة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة القرارات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة في الدعاوى وموقف اللجان منها عبر موقعها الإلكتروني، داعية عموم المختصين والباحثين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)، Telegram (@GSTC_SA).

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