مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تشارك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية, الذي يُعقد بمدينة إشبيلية في إسبانيا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ويجمع قادة العالم والمؤسسات متعددة الأطراف وشركاء التنمية؛ لمواجهة تحديات التمويل العاجلة التي تُهدد بتقويض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، وتناقش الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، وتستكشف الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.

ويسهم كلا الحدثين في الحوار العالمي بشأن أطر التمويل الشاملة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتعالج الاحتياجات المحددة للبلدان الضعيفة، إلى جانب تأكيد الالتزام المؤسسي للبنك بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والإسهام في المشهد المالي العالمي المتطور.

وستشارك مجموعة البنك في جلسات عامة، واجتماعات موائد مستديرة متعددة الأطراف، واجتماعات ثنائية مع شركاء دوليين، لمناقشة التمويل الإسلامي والصكوك، والمرونة في البيئات الهشة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتمويل المناخ، والاستثمار في البنية التحتية.

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