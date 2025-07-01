النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة معروض أوبك+ ومخاوف بشأن الرسوم الجمركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.

العقود الآجلة لخام برنت نزلت 0.24% إلى 66.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام تكساس 0.31% إلى 64.91 دولار.

خبير السلع في “إيه.إن.زد بنك” دانيال هاينز قال في مذكرة “السوق الآن قلقة من أن تحالف أوبك+ سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع”، فيما قالت 4 مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي، إن المجموعة تخطط لرفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو، ويونيو، ويوليو.

في حال الموافقة على الزيادة، فإن ذلك سيرفع إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي 1.2% من الطلب العالمي، ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ 6 يوليو، وكبحت أيضا حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي أسعار الخام.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حذر من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، رغم المفاوضات الجاري بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10% إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في 2 أبريل وتتراوح بين 11 و 50%.

يتوقع مورجان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. كما يتوقع زيادة المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026.

أدت الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو إلى ارتفاع أسعار برنت، وارتفعت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت أمريكا منشآت إيران النووية ثم تراجعت إلى 67 دولارا بعد أن أعلن ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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