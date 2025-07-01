الذهب يواصل الصعود وسط توترات جيوسياسية وترقب لقرارات الفيدرالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) إلى (3312.25) دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.5%) ليصل إلى (3323.10) دولارًا.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة (0.2%) ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في (3) سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (36.13) دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين (0.7%) إلى (1362.35) دولارًا، وزاد البلاديوم (1.2%) إلى (1110.03) دولارات.

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