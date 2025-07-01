شكرا لقرائتكم خبر عن حقل ظهر يعود لسابق عهده قريبا.. نجاح حفر بئر "ظهر 6" وبدء حفر بئر "ظهر 13" والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول حالياً زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج والتى يأتى على رأسها خطة زيادة الإنتاج من حقل ظهر من خلال وضع آبار جديدة على الإنتاج و ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج فى حقل ظهر، من خلال حفر آبار جديدة.

وجاء إعلان وزارة البترول خلال نهاية الأسبوع الماضى، عن إتمام جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" بنجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، والتي أضافت إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

وفى أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع هذا العام.

يأتى ذلك استمرارًا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات السادة المواطنين، وفى أعقاب عودة الحفار البحرى "سايبم 10000" إلى حقل ظهر فى شهر يناير 2025 لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة.

تأتي هذه النتائج الإيجابية امتدادًا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، واستكمالاً لخطط التنمية الموضوعة مسبقًا الاتفاق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة، خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها.