كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تداولات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

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محمد يوسف

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