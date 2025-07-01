شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزز وجودها فى الخليج بمشروعات ضخمة لشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بشركات قطاع الأعمال العام أن شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" تستمر في تعزيز وجودها في دول الخليج، خاصة في سلطنة عمان والإمارات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات متعددة.

أشار أن أبرز المشروعات في سلطنة عمان ، مشروع إمداد شبكات مياه إزكى حيث يعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المشروعات التي نفذتها شركة المقاولات المصرية في سلطنة عمان، حيث بلغ حجم الأعمال في المشروع أكثر من 4 مليارات جنيه مصري.

كما تعمل الشركة في مشروع نظام نقل المياه من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة حيث سبق وفازت الشركة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يعد من المشاريع الكبرى في سلطنة عمان، بقيمة إجمالية تبلغ 107 ملايين ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 12 مليار جنيه مصري.

أضاف المصدر إن شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بقيادة المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، تسعى لتوسيع نطاق عملها في الخارج، لتعزيز الموارد المالية والأرباح، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أشار المصدر إلى أن الشركة تعمل على تعزيز شراكاتها مع دول الخليج، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة. وتعد شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" واحدة من أكبر وأعرق شركات المقاولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات .