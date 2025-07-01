شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة التشيكية براج في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدي وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى.

من المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، حيث ياتى عقد هذه الدورة بعد نحو 9 سنوات من الدورة الاولى, مما يشير الى اهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكى كما سيشارك الخطيب بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذى يشارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها والطاقة المتجددة والمسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث تهدف مشاركة هذه الشركات الى بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.

كما سيلتقي «الخطيب» السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التشيكية المستثمرة بالفعل بالسوق المصرى والراغبة فى توسيع استثماراتها ، وذلك لاستعراض موقف استثمارات هذه الشركات فى مصر ومناقشة سبل مضاعفة هذه الاستثممارات فى السوق المصرى والانطلاق الى الاسواق الافريقية والعربية بالاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الافريقى والتمتع بالاعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم بما فيها افريقيا.