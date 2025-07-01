شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 30-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 30-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث رسمي بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.