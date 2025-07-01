شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 30-6-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 30-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي المصري عند 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.