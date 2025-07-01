شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 30-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30-6-2025.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن مصر العليا، ووثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبي انفستمنتس القابضة، والعربية لحليج الأقطان، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي إف جي القابضة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي اجريكول، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.33%، والعرب على 4.93%، واستحوذت المؤسسات على 28.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.95%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 826.5 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 685.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 560.9 ألف جنيه، 68.8 مليون جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12481 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.94%.

- ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 137.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.41%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 40 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 14.71%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 551.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.59%.

- العريبة لحليج الأقطان بسعر إغلاق 10.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.49%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.430 بنسبة تراجع بلغت 19.91%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.116 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.45%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 5.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 52.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.