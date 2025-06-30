شكرا لقرائتكم خبر عن يتذبذب بين 4580 إلى 4600 جنيه.. سعر الذهب بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتذبذب سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى، وسط تغيرات محدودة فى سعر الذهب العالمى، حيث تتداول الأونصة دون المستوى 3300 دولار، وهذا يخلق حالة من هدوء فى حركة الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها ويصل 4600 جنيه

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.



من جهة أخرى استمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامداً بعد صراع استمر 12 يومًا مما قلل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن.



كل هذه العوامل ساعدت على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن فى الأسواق المالية ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضى بنسبة 2.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعى منذ أوائل شهر مايو الماضى.