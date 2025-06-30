شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يشهد تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى المتوقف والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجه الدولة نحو توطين وتطوير الصناعة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة.



وزير قطاع الاعمال يتفقد المصنع

كان في استقبال الوزير، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث استهل المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصنع فلاتر غسيل الكلى الذي عاد للعمل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد تنفيذ مشروع تطوير شامل بالشراكة مع شركة "وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية".



خط الانتاج

وخلال الجولة، تفقد الوزير مختلف مراحل العملية الإنتاجية داخل المصنع، وما شهده من تحديثات فنية وهندسية وإنشائية، شملت تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد، واستيفاء الاشتراطات الفنية والرقابية للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور محمد عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة "وادي النيل اشتيو لايف ساينس"، والدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية.

أكد المهندس محمد شيمي أن إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى يمثل خطوة هامة في ملف الصناعة الطبية الوطنية، ويعكس توجه الدولة نحو إحياء الأصول وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن المصنع سيساهم بشكل كبير في توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من الفلاتر والمرشحات، مما يدعم توجه الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.



منتجات المصنع

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المصانع الأخرى داخل شركة النصر، من بينها مصنع المستحضرات ومصنع المحاليل الطبية ومصنع المطهرات، حيث اطلع الوزير على المراحل التصنيعية داخل خطوط الإنتاج المختلفة، والمخازن، والمناطق الإنتاجية التي شهدت أعمال تطوير في الفترة الأخيرة بما يتماشى مع متطلبات التصنيع الجيد.

وأكد الوزير أن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات هو عنصر أساسي في خطة الوزارة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. وشدد على أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية، لا سيما القطاعات الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الطبية، وتعزيز الأمن الدوائي.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تحديث الشركات التابعة وتطويرها، لزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف، ومؤكدًا على المتابعة المستمرة لتنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة، مع تقديم الدعم الكامل لتجاوز أي تحديات قد تواجه التنفيذ، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه شركات الأدوية التابعة في توفير مستلزمات طبية بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطن المصري.

من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، بوزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته للخانكة، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار وتقدم كافة أوجه الدعم للمصنعين، إيمانًا منها بالدور المحوري للقطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وثمّن المحافظ جهود الوزير في تطوير المصانع القومية، مؤكدًا أن تلك الجهود تُسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، واستعادة المكانة التاريخية للشركات المملوكة للدولة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

وتُعد شركة النصر للكيماويات الدوائية إحدى قلاع صناعة الدواء في مصر، حيث تأسست عام 1960، وتضم عددا من المصانع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض والمطهرات ومرشحات الكلى، والمستحضرات البشرية والبيطرية. ومن أبرز المنتجات التي تسهم بها الشركة في السوق المحلي: كولشيسين، باراسيتامول، كالسيمات، بالإضافة إلى تصنيع منتجات لصالح شركات تابعة منها "سيد" للأدوية مثل (أسبوسيد، سيدوفاج)، والشركة العربية للأدوية مثل سيناريزين.