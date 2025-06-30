شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 30 يونيو 2025 02:06 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر40.700 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 40.525 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
- عيار 24 سجل 40.700 ريال
- عيار 22 سجل 37.325 ريال
- عيار 21 سجل 35.625 ريال
- عيار 18 سجل 30.525 ريال
- عيار 14 سجل 23.750 ريال
- عيار 12 سجل 20.350 ريال
- الاونصة 1266.125 ريال
- الجنيه الذهب 284.950 ريال
- الأونصة بالدولار 3290.66 دولار
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