STC Bank يحصد جائزة أفضل بنك رقمي في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حقق STC Bank جائزة أفضل بنك رقمي في المملكة العربية السعودية خلال النسخة الثانية من جوائز Best in Business التي تنظمها مجلة Inc. Arabia، خلال حفل أقيم في مدينة الرياض بحضور نخبة من رؤساء الشركات و المدراء التنفيذيين في مختلف القطاعات.

بدأ STC Bank مسيرته كمحفظة رقمية في عام 2018، وخدم أكثر من 14 مليون مستخدم، قبل أن يتحوّل في مطلع هذا العام إلى بنك متكامل. وشهد البنك انتقال مليوني مستخدم من المحفظة إلى التطبيق البنكي خلال 3 أشهر فقط، مما يعكس مستوى استثنائيًا من ولاء العملاء.

ومنذ تأسيسه مطلع العام 2025، يلتزم STC Bank بتقديم تجربة مصرفية رقمية فعالة، تنطلق من سلوكيات واحتياجات وتطلعات المجتمع السعودي. ومن خلال هذا النهج، يواصل البنك صياغة مستقبل التعاملات المالية في المملكة، خصوصًا للفئات الشابة والمهتمة بالتقنية.

انطلقت جوائز Best in Business لأول مرة العام الماضي في دبي، قبل أن تنتقل إلى الرياض هذا العام. وتُعد مجلة Inc. Arabia منصة مرموقة يتابعها أكثر من 150 مليون قارئ من رواد الأعمال والمؤسسين في منطقة الخليج، وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم أبرز الشركات أداءً في مختلف القطاعات.

