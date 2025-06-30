صندوق التنمية الزراعية ينفذ ورشة عمل حول تمويل زراعة البُن بمحافظة المخواة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذ صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع غرفة المخواة، أمس، ورشة عمل بعنوان “تمويل زراعة البُن”، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وهدفت الورشة؛ إلى التعريف ببرامج التمويل المساندة لبرنامج التنمية الريفية، واستعراض الفرص التمويلية المتاحة لزراعة وإنتاج وتصنيع البن العربي، الذي يُعد من الأصناف ذات الجودة العالية والقيمة الاقتصادية المضافة، خصوصًا في الخليج 365 الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و1700 متر فوق سطح البحر.

واستُعرضت خلال الورشة الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على التمويل، وأبرز الخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم المزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة.

وشهدت كذلك تفاعلًا من الحضور، الذين طرحوا استفساراتهم حول آليات التمويل وفرص الاستثمار في هذا المجال، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي بما يعزز الأمن الغذائي.

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