الاقتصاد

“تجارة القصيم” تنفذ 2,180 زيارة تفتيشية خلال يونيو

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  • “تجارة القصيم” تنفذ 2,180 زيارة تفتيشية خلال يونيو 1/2
  • “تجارة القصيم” تنفذ 2,180 زيارة تفتيشية خلال يونيو 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أكثر من 2,180 زيارة تفتيشية على المستودعات، والأسواق، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومراكز الصيانة، ومنافذ البيع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك للوقوف على امتثال المنشآت التجارية والتحقق من وفرة السلع والمنتجات خلال شهر يونيو 2025م.

وضبطت الفرق الرقابية 67 مخالفة، وتم استدعاء أصحاب المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الوزارة استمرار زياراتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة؛ للتحقق من امتثالها بأنظمة الوزارة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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