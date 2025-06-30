وزير الاستثمار يتسلم تجديد شهادة المواصفة القياسية لنظام إدارة مؤسسات التدريب

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القاهرة - سامية سيد - تسلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 عن مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، والمقدمة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وقام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك بحضور الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس وماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن حصول المركز على هذه الشهادة يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يخص توافق مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية مع المعايير الدولية.

كما أشاد «الخطيب» بالدور البارز الذي يضطلع به مركز تدريب التجارة الخارجية في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات التصديرية، مؤكداً أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متخصصة يسهم بشكل فعال في إعداد جيل من المصدرين القادرين على المنافسة في الأسواق الدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم أن تجديد منح الشهادة للمركز يمثل تتويجًا لجهود تطوير نظم العمل داخل المركز والارتقاء بجودة الخدمات التدريبية المقدّمة، وذلك من خلال تحديث المناهج، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتطبيق معايير الجودة العالمية.

وبدورها أكده ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن تجديد حصول المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018، يعكس التزامه المستمر بتطبيق نظم الجودة والتميز المؤسسي، مشيرة إلى أن هذا النهج يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وعلى رأسها إعداد كوادر تصديرية مؤهلة قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



