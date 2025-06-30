شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين، بضغوط مبيعات محلية باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعًا بارتفاع أسهم الدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وغاز مصر، وسط تداولات بلغت حوالي 3.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 33152 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 41253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14894 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9920 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13452 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3444 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12484 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن مصر العليا، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ويو للتمويل الاستهلاكي، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 337.6 ألف سهم، 65 ألف سهم، 610 سهم، 655 ألف سهم، 2453 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي إف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 337.6 ألف سهم، 7510 سهم، 103 أسهم، 80 ألف سهم، 2932 سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 58 الف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 73.6 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 125.6 ألف سهم، 375 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 2000 سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5 آلاف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 70 ألف سهم، 675.3 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم نايف بن عبد الله بن سليمان الراجحي عدد 516.6 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه لترتفع نسبة المساهم من صفر% إلى 12.06%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه بزيادة 10.5 مليون سهم، على أن يتم الاكتتاب نقدًا بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك لقدامى المساهمين حاملي الأسهم بواقع 1.5 سهم لكل سهم وقت الاكتتاب، وإضافة أنشطة (تصنيع كافة أنواع الشكائر البلاستيكية المنسوجة والإتجار بها-غربلة وفرز التقاوى والبذور الرزاعية-شراء وبيع وتأجير واستصلاح وزراعة الأراضي ومنتجاتها-الثروة الحيوانية والداجنة) إلى أنشطة الشركة في المادة 3 من غرض الشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من الشركة بشأن استرداد قيمة مبلغ التأمين المودع من طرف الشركة بحساب الهيئة بقيمة 10 ملايين جنيه.