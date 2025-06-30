شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 30 يونيو 2025 10:19 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 33263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 41338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14923 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 9924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13472 نقطة.
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