شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: ضريبة السجائر والكحوليات والبترول الخام ضمن الإصلاحات الهيكلية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الضريبية في جوهرها تمثل إصلاحات هيكلية، وتحقيق العدالة الضريبية، مثل فرض الضريبة علي الوحدات الإيجارية والضريبة علي البترول الخام المعني بها الهيئة العامة للبترول، لافتا إلى أن الحكومة أفصحت أن الضريبة لن يكون لها زيادات مطلقا علي تسعير بيع المنتجات البترولية بكافة أنواعها لالتزام الحكومة بتعديلات يتم تطبيقها.

أضاف سرى الدين لـ"الخليج 365" ان تعديلات ضريبة السجائر هي تعديلات نمطية، والأساس رفع أسعار الشرائح المرتبطة بأسعار السجائر، وهو رفع الحد الأقصى للزيادة السعرية في الشرائح الثلاث للسجائر، وهي زيادة تقل عن كل الدول المجاورة وكافة دول العالم، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت تعديل الضريبة على الكحوليات من مبالغ مقطوعة إلي نسب مئوية لتسهيل العمل واليات تحصيلها من القطاع الفندقي والسياحي.

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن التعديلات تضمنت ضريبة قيمة مضافة قيمة مضافة على الوحدات الإيجارية في حدود 1‎%‎، وهدفها تحقيق العدالة الضريبية، أسوة بالوحدات التجارية، لافتا إلى أن التعديات الضريبية ترتبط بإصلاحات هيكلية في الأساس.