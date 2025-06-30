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سعر الدولار اليوم الإثنين 30 -6-2025 فى البنوك

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سعر الدولار اليوم الإثنين 30 -6-2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 30-6-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.


وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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