شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 30 -6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 30-6-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.
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