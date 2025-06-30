شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الأثاث والمشروبات الغازية الأعلى إنتاجا في أبريل الماضى لزيادة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل الماضي، الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة وعلى رأسها الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات والذي بلغ 435.31 خلال شهر أبريل الماضي، مقـارنة بشهر مارس السابق له، حيـث بلغ 401.66 بنسـبـة ارتفاع بلغت 8.38% وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

وتضمنت القطاعات أيضا الـرقم القياسي لـصناعـة الأثـاث والذي بلغ 188.13 خــلال شهـر أبريل الماضي، مقـارنة بشهـر مارس السابق له، حيـث بـلغ 178.90 بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%، وذلك لزياده الطلب على شراء الاثاث.

وفى المقابل تناولت البيانات الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا وشملت الرقـم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ بلغ 112.85 خلال شهر أبريل الماضي، مقـارنة بشهر مارس السابق له، حيــث بلـغ 118.84 بنسبـة انخـفـاض بلغت 5.04٪ وذلك لانخفاض الطلب على المنتج، إلى جانب صناعة الملابـس الجـاهـزة حيث بلغ الرقم القياسي الخاص بها 234.15 خـلال شهــر أبريل الماضي، مقارنـة بشهر مارس السابق له حــيث بـلغ 245.61 بنسبة انخفاض بلغت 4.67٪ وذلك لانخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.

وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وإجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" 116.18 خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 119.44 خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 2.7%.

يعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، أحد المؤشرات الهامة التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهريا وهو يقيس قيمة تطور قيم الانتاج الصناعي خلال فترة قصيرة، وذلك باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية، أما المقصود بالصناعات التحويلية فهي الصناعة التي يعتمد نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، أو أي نشاط صناعي يعتمد على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

ويساعد مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستخدم السلسلة الزمنية الخاصة به في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.