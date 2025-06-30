الاقتصاد

كم سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 بالبنك المركزي المصري

0 نشر
0 تبليغ

كم سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 بالبنك المركزي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 بالبنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 في البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

ووبلغ سعر الدولار بالبنك 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الرئيسية كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.64 جنيه للشراء.
49.74 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا