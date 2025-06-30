شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأثنين 30 يونيه 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 30 يونيه 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الرئيسية كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.