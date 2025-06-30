شكرا لقرائتكم خبر عن مع إغلاق التداولات على الذهب اليوم.. لماذا هبط عيار 21؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق التداولات على الذهب اليوم في مصر، ننشر أخر تطورات الأسواق، وذلك بعد هبوط ملحوظ خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع هبوط الطلب على الذهب في مصر.

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا

من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تقلبات خلال الأسبوع الماضي انتهت بتراجع في سعر صرف الدولار، الأمر الذي ساعد على انخفاض عملية تسعير الذهب المحلي بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملات الأجنبية بنسبة 39% خلال شهر ابريل على مستوى سنوي وصولا إلى 3 مليار دولار بعد أن كان عند 2.2 مليار دولار في ابريل من العام الماضي.



بذلك ترتفع تحويلات المصريين من الخارج منذ بداية العام وحتى شهر ابريل بنسبة 72.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت البورصة المصرية عقب قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني في ظل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، ويعمل هذا على تقليل الطلب الاستثماري قصير الأجل على الذهب، ليعد أحد العوامل التي تساعد ولو بشكل غير مباشر على تراجع سعر الذهب.