شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء التجارة والنقل والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت معظم مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي.

وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.8%، وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، 0.7%، 0.2%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.7 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.35%، والعرب على 13.8%، واستحوذت المؤسسات على 26.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، 96.1 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.