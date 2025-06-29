لجنة الاستثمار بجامعة الجوف تعقد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الجامعة وتستعرض فرص التوسع والشراكات المستقبلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الجوف : الخليج 365

عقدت لجنة الاستثمار بجامعة الجوف اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة، الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز استثماراتها وتوسيع آفاقها التعليمية والتنموية، وتفعيل دور الاستثمار في دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والأكاديمية المقدمة.

واستهل الاجتماع بكلمة لسعادة رئيس الجامعة، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أن الاستثمار في قطاع التعليم أصبح أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز كفاءتها الاستثمارية، وتوظيف مواردها وإمكاناتها في مشروعات نوعية تعزز من جودة الأداء وتخدم المجتمع والمنطقة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، في مقدمتها مناقشة التوسع في برامج الدراسات العليا من خلال دراسة الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية الفعلية، بما يضمن إتاحة فرص تعليم متقدم، وتوسيع دائرة الاستفادة منها وبما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ويعزز من فرص التنمية التعليمية والبحثية في المنطقة.

كما استعرضت اللجنة العرض التقديمي الخاص بالمنصة الاستثمارية للجامعة، والتي تمثل واجهة إلكترونية متكاملة تُعنى بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإدارة التعاقدات والشراكات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من القطاعين العام والخاص.

وقد نوقشت خصائص المنصة ودورها المتوقع في تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات الاستثمار المؤسسي، بما يواكب أحدث الممارسات التقنية في هذا المجال.

وفي إطار التوجه نحو توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ناقشت اللجنة كذلك إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون، في خطوة تهدف إلى تكامل الجهود بين الجانبين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويرفع من جودة التعليم الجامعي في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار في الخدمات التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية استثمار الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، من خلال مشاريع نوعية ومستدامة، مؤكداً أن الجامعة ماضية في مسيرتها لتكون نموذجاً رائداً في التميز والاستثمار المؤسسي.

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