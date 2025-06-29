شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 29-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأسمنت سيناء، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.7 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.35%، والعرب على 13.8%، واستحوذت المؤسسات على 26.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، 96.1 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ويو للتمويل الاستهلاكي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واكت فاينانشال للاستشارات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 37 سهمًا، 20 ألف سهم، 127 سهمًا، 127.8 ألف سهم، 12 مليون سهم، 37 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي إف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 89 سهمًا، 20 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، وبنك قطر الوطني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 130 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 500 سهم، 465 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.2 مليون سهم، 8 آلاف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وإيديتا للصناعات الغذائية، واكت فاينانشال للاستشارات عدد 130 ألف سهم، 60 ألف سهم، 20 مليون سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 277 مليون جنيه، ونجحت مبيعات تعاقدية حوالي 8.3 مليار جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا، صافي مبيعات بقيمة 775.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 917.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 31.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 64.9 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إيرادات بقيمة 33.2 مليون جنيه خلال الفترة 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 30.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 1.3 مليون جنيه مقارنة مع 3.8 مليون جنيه.

الموازنة التقديرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية عن الفترة 1 يوليو عام 2025 إلى 31 ديسمبر عام 2025، وتهدف إلى تحقيق عدد حاويات متداولة 514.1 ألف حاوية مكافئة، وتحقيق إيراد للنشاط الجاري قدره 4.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح العام قدره 3.992 مليار جنيه، والموافقة على خطة المشروعات الاستثمارية لرفع كفاءة وتطوير إدارة القطاعات التشغيلية والهندسية بالشركة بقيمة 667.9 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، تحقيق صافي مبيعات بقيمة 37.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 42 مليار جنيه معتمدة خلال عام 2024/2025، وبلغ صافي ربح الفترة بعد الضرائب 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 660.1 مليون جنيه.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على المضي في المساهمة في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك بنسبة 10% (بعد الانتهاء من إجراءات الدمج مع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وتبلغ تكلفة المشروع 643 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا بمدة تنفيذ 3 سنوات.



الدلتا للسكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر، عن ترشيح أحمد زكريا رئيسًا لمجلس إدارة الشركة (غير متفرغ)، وذلك خلفًا للدكتور أحمد شيرين كريم.