شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة في 8 ملعومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، قرارًا بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوليو 2025، مستهدفًا الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في الوزارات والهيئات والإدارات المحلية، مع صرف علاوة ترقية وأجر وظيفي جديد للمستحقين وفقًا لضوابط محددة، إليك أهم المعلومات

1. يحمل القرار رقم (212) لسنة 2025، وصدر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل.



2. موعد التنفيذ: يبدأ سريان قرار الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.



3. الجهات المخاطبة بالقرار: يسري القرار على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والإدارات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.



4. علاوة الترقية: الموظف المرقى يستحق الأجر الوظيفي الجديد أو علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 (أيهما أكبر).



5. الحافز الإضافي: الموظفون في وظائف غير قيادية ممن أمضوا 3 سنوات في مستويات وظيفية معينة، يستحقون حافزًا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.



6. شروط الترقية: يشترط للترقية توافر الشروط وعدم وجود موانع حتى تاريخ 30/6/2025، ولا يُعتد بزوال المانع أو استيفاء الشروط بعد هذا التاريخ.



7. آلية الترقية: الترقية تتم من خلال إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، وفي حال عدم توافر درجات ممولة يتم التمويل من الاحتياطي العام بالموازنة.



8. الدور التنفيذي: كل وحدة إدارية مسؤولة عن تنفيذ القرار ماليًا عبر الاعتمادات المدرجة في الباب الأول من موازنتها، وفي حال عدم كفايتها يتم الرجوع لوزارة المالية.