شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم رغم إجازة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية على الأونصة، بحوالي 20 جنيها للجرام وذلك مع هبوط الطلب .

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5263 جنيهًا

- عيار 21: 4605 جنيهًا

- عيار 18: 3947 جنيهًا

- عيار 14: 3070 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36840 جنيهًا

حركة الذهب في أسبوع

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 3.2% لعيار 21، متأثرة بانخفاض الأونصة عالميًا دون مستوى 3300 دولار، وتحسن الجنيه أمام الدولار، مما ضغط على السعر المحلي.

وأوضح أن تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب صعود تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.3% منذ بداية العام، ساهم في دعم استقرار سوق الصرف وبالتالي تهدئة أسعار الذهب.

كما أشار إلى أن التوجه نحو الاستثمار في الأسهم بعد تهدئة الأوضاع السياسية ساهم أيضًا في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب.