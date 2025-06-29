شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن بالبنوك.. يسجل 49.64 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنك المركزى المصري عند 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.