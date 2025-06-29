الاقتصاد

ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29 يونيو 2025

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ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29 يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الأحد، 29 يونيو 2025 03:19 م

في ختام التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-6-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك اليوم ،حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.9 جنيه للشراء و162.8 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29 - 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.9 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.6 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.5 جنيه للشراء.

162.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

158.6 جنيه للشراء.

162.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

158.3 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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