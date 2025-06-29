صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 448.4 مليون دولار لتنزانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري بقيمة 448.4 مليون دولار أمريكي لصالح تنزانيا، وذلك في إطار دعم التسهيلات الائتمانية، والقدرة على الصمود والاستدامة، بما يعزز مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وأكّد الصندوق في بيان رسمي، أن الاقتصاد التنزاني يواصل التحسن، مدعومًا باستقرار مالي واقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (5.5%) خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى (6.5%) خلال العام الجاري، شريطة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم.

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