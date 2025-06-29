شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66 جنيه للشراء.

13.723 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.715 جنيه للشراء.

13.663 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.72 جنيه للشراء.

13.638 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.601 جنيه للشراء.

13.661 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.69 جنيه للشراء.

13.65 جنيه للبيع.