الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.200 دينار

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سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.200 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 29 يونيو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.200 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

 عيار 24 سجل 32.200 دينار

عيار 22 سجل 29.525 دينار

عيار 21 سجل 28.175 دينار

عيار 18 سجل 24.150 دينار

عيار 14 سجل 18.800 دينار

عيار 12 سجل 16.100 دينار

الاونصة 1001.800 دينارالجنيه الذهب225.450 دينار

الأونصة بالدولار3273.86 دولار

وشهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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