شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 133 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في التقرير الأسبوعي رقم 22 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 21 حتى 27 يونيو الجاري، عن أداء قوي لمنظومة الصادرات الغذائية المصرية، وسط جهود مكثفة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.

وأظهر التقرير، أن الصادرات الغذائية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 133 ألف طن موزعة على 3150 رسالة تصدير صادرة من 1115 شركة مصرية، تضمنت ما يقرب من 620 صنفاً غذائياً، على رأسها الخضراوات والفواكه، ومنتجات متنوعة مثل الدقيق والمنتجات المصنعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية الأكثر تصديرًا بواقع 10 آلاف طن، تلتها البصل بنحو 6 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة بإجمالي 5 آلاف طن. بينما جاء العنب الطازج والفراولة في صدارة صادرات الفواكه بإجمالي 13 ألف طن لكل منهما، إلى جانب الموالح بنحو 6 آلاف طن.

وسجلت الهيئة إصدار 782 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 562 شركة، إلى جانب إصدار 600 شهادة صحية للتصدير، في إطار تطبيق الآلية الجديدة المعمول بها منذ مطلع العام، والتي نقلت للهيئة مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وبحسب التقرير، فقد احتلت السعودية والسودان وتركيا والولايات المتحدة قائمة أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، من إجمالي 191 دولة استقبلت الشحنات المصدرة خلال الأسبوع محل الرصد.

ومن حيث حركة التصدير عبر الموانئ، جاء ميناء سفاجا في الصدارة بإجمالي 555 رسالة مصدّرة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 510 رسائل، ثم ميناء دمياط بـ 407 رسائل.

في المقابل، استقبلت مصر 1666 رسالة غذائية واردة خلال نفس الفترة، بإجمالي كمية بلغت 213 ألف طن من السلع الغذائية، من بينها القمح، الزيوت، وفول الصويا، وجاءت أوكرانيا على رأس الدول المصدّرة لمصر، تليها الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا.

ويعكس هذا الأداء تزايد كفاءة منظومة التصدير تحت إشراف الهيئة، مع تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة الغذاء المصري. كما تؤكد المؤشرات نجاح الهيئة في إحكام الرقابة على السلع المصدّرة، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية الدولية، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري على الساحة العالمية.