شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 29 يونيو 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.575 دينار

عيار 22 سجل 36.275 دينار

عيار 21 سجل 34.625 دينار

عيار 18 سجل 29.675 دينار

عيار 14 سجل 23.075 دينار

عيار 12 سجل 19.800 دينار

الاونصة1230.975 دينار

الجنيه الذهب277.050 دينار

الأونصة بالدولار3273.90 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.