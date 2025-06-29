شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 29 يونيو 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 39.575 دينار
عيار 22 سجل 36.275 دينار
عيار 21 سجل 34.625 دينار
عيار 18 سجل 29.675 دينار
عيار 14 سجل 23.075 دينار
عيار 12 سجل 19.800 دينار
الاونصة1230.975 دينار
الجنيه الذهب277.050 دينار
الأونصة بالدولار3273.90 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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