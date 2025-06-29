شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على استحواذ سي إل فاينانسينج على طائرة تابعة لشركة دى إيه إى للتأجير والان مع تفاصيل الخبر



وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على الطلب المقدم من شركة سي إل فاينانسينج جولد ليمتد بشأن استحواذها على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الأصل المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 13 مايو 2025.

وفي مصر تعمل شركة سي إل ففاينانسينج جولد ليمتد في نشاط تأجير الطائرات، وعلى مستوى العالم تعمل شركة سي إل ففاينانسينج جولد ليمتد وأطرافها المرتبطة في قطاع الطيران، الاستثمار في العقارات والأصول المتعلقة بالعقارات والبنية التحتية، التمويل وغيرها من النشاطات.



وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.