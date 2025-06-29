شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 394.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 394.50 درهم

عيار 22 سجل 365.50 درهم

عيار 21 سجل 350.25 درهم

عيار 18 سجل 300.25 درهم

عيار 14 سجل 232.25 درهم

عيار 12 سجل 199.25 درهم

الأونصة 12270.25 درهم

الجنيه الذهب 2802.00 درهم

الأونصة بالدولار 3273.90 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.