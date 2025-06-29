الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 فى السعودية

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سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 فى السعودية

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 394.75 ريال
عيار 22 سجل 361.75 ريال
عيار 21 سجل 345.25 ريال
عيار 18 سجل 296.00 ريال
عيار 14 سجل 230.25 ريال
عيار 12 سجل 197.25 ريال
الاونصة12277.00 ريال
الجنيه الذهب2763.00 ريال
الأونصة بالدولار3273.86 دولار

تترقب الأسواق  عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

 

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