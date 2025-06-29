الاقتصاد

الإسكان: بدء تسليم وحدات مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.. 6 يوليو المقبل

0 نشر
0 تبليغ

الإسكان: بدء تسليم وحدات مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.. 6 يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم وحدات مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.. 6 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة، موعد بدء تسليم دفعة جديدة " 34 عمارة سكنية" بمشروع جنة بالمرحلة الأولى للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد 6/7/2025، وحتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.


وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الثانية بالعمارتين 63 – 64، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارتين 65 – 66، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات العمارتين 67 – 68، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 70، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارتين 71 – 72، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 73 – 87، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 88 – 89، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 96 – 102، يوم الثلاثاء 15/7/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 16 و 17/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات جنة بالمنطقة الثالثة بالعمارتين  81 – 82، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 83 – 84، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 85 – 86، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 61 – 62، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 78، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 8 – 19، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 20 – 21، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 22 – 23، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 24 – 79، يوم الخميس 31/7/2025، كما تم تخصيص الأيام من الأحد 3/8/2025 : الخميس 7/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements