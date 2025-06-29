شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم خدمة التجوال الدولى وتقلل من استهلاكك أثناء السفر؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد حركة السفر والتنقل خارج البلاد، أصبحت خدمة التجوال الدولي ضرورة لدى كثير من مستخدمي المحمول، خاصة أولئك الذين يرغبون في البقاء على اتصال أثناء وجودهم خارج البلاد، وتتيح هذه الخدمة إمكانية استخدام رقم هاتفك المحلي لإجراء المكالمات الصوتية أو تصفح الإنترنت، ولكن من خلال شبكة مشغل أجنبي في الدولة التي تزورها.

تتم محاسبة المستخدم في هذه الحالة من خلال شركته المحلية، التي تتلقى تفاصيل الاستخدام من الشبكة المستضيفة بالخارج، ثم تضيف قيمة الاستهلاك إلى الفاتورة أو تخصمها من الرصيد في حال كان الخط مسبق الدفع، ولهذا فإن استخدام التجوال الدولي يختلف كليًا عن استخدام الشبكة المحلية، وتكون أسعاره أعلى بكثير مقارنة بالتعريفة المعتادة داخل البلاد.

لذلك، من المهم أن يتواصل المستخدم مع شركة المحمول الخاصة به قبل السفر للتأكد من تفعيل خاصية التجوال على الخط، ومعرفة تكلفة الخدمة في الدولة التي يقصدها، خاصة وأن الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى ومن شبكة أجنبية إلى أخرى داخل نفس الدولة.

وتقدم شركات المحمول المصرية عروضًا متعددة على باقات التجوال للمكالمات أو الإنترنت، وتعرض تفاصيلها عادة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية أو من خلال خدمة العملاء.

ورغم أن التجوال الدولي يضمن للمستخدم التواصل السلس بالخارج، إلا أن تكلفته قد تكون باهظة إذا لم يتم التعامل معه بحذر، لذا هناك عدد من النصائح المهمة التي يمكن أن تساعد المسافرين على تقليل نفقات الاتصالات، في حال عدم استخدام تطبيقات الاتصال المجانية عبر الانترنت أو شبكات الواي فاي في الخارج.

على رأس هذه النصائح، ضرورة الانتباه إلى أن المستخدم يتحمل تكلفة المكالمات الصادرة وكذلك الواردة، مما يعني أنه حتى عند تلقي مكالمة محلية، سيتم خصم تكلفة معينة من رصيده أو إضافتها على فاتورته، وتعد تكلفة الدقيقة الواردة غالبًا أقل من الصادرة، لذا من الأفضل اختيار المكالمات التي يتم الرد عليها بعناية.

كذلك، من الضروري إيقاف خاصية الإنترنت أثناء التجوال من إعدادات الهاتف بمجرد الصعود إلى الطائرة، لأن إبقاء هذه الخاصية مفعلة قد يؤدي إلى تحميل الهاتف لبيانات ضخمة بشكل تلقائي من تطبيقات المحادثة أو البريد الإلكتروني، ما يسبب تكاليف غير متوقعة.

ويمكن أن تكون خدمة التجوال الدولي وسيلة مفيدة للبقاء على تواصل أثناء السفر، لكن ينصح بالتخطيط الجيد لها من خلال التواصل مع الشركة مقدمة الخدمة، واختيار الباقات المناسبة، والحرص على ضبط إعدادات الهاتف لتفادي أي مفاجآت مالية عند العودة.