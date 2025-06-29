شكرا لقرائتكم خبر عن مع توقف الحرب.. الذهب ينزف بقوة ويتراجع لأدنى مستوى في شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل الضغط السلبي الذي يشهده من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ليهبط الذهب لأدنى مستوى في شهر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 : 5274 جنيهًا

-عيار 21: 4615 جنيها

- عيار 18: 3956جنيهًا

- عيار 14: 3077 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا

خلال تعاملات يوم الجمعة وهو اليوم الختامي في البورصة العالمية وسع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة، وهو يعد اغلاق سلبي قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.