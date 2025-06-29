شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لمهمات الطاقة المتجددة خلال زيارة الوزير للصين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه من المقرر أن يوقع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية تعاون مع الجانب الصيني لإنشاء اول مصنع لإنتاج مهمات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح داخل مصر.

و قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن هذا المصنع سيساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر 2040 للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 60% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر ، لافتا إلى أن تصنيع مهمات الطاقة المتجددة في مصر سيلعب دور هام فى خفض تكاليف الإنتاج علاوة على التصدير للخارج.

وكانت الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غادر القاهرة أمس الاربعاء متوجها إلى الصين ، للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، وبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة ومشروعات الضخ والتخزين واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة والتصدي لسرقات التيار والحد من الفقد واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة ، ويلتقي الدكتور عصمت على هامش المؤتمر بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى اطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة

يلقى الدكتور محمود عصمت كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية ويشارك فى عدد من الجلسات الخاصة بالطاقة المتجددة والتحول الطاقي لابراز الدور المصرى كمركز استراتيجي وممر محوري لتبادل الطاقة النظيفة والربط بين شبكات الكهرباء فى قارات آسيا وأفريقيا واوروبا، وتتضمن الزيارة لقاءات مع رؤساء الوفود والشركات المشاركة ، وكذلك عدد من الزيارات الميدانية إلى أكبر مركز تحكم فى العالم وكذلك محطة للضخ والتخزين وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات خفض الفقد ومن التعدى على التيار الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة ،بالاضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع ، فى ضوء استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.