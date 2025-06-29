شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد عودة التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، تزامنًا مع عودة العمل بالبنوك بعد عطلة رأس السنة الهجرية ويومي الأجازة الأسبوعية.

وحافظت أغلب البنوك على نفس مستويات الأسعار المسجلة قبل الإجازة، وبحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

كما استقرت الأسعار في البنوك الكبرى على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.



يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية، وترقب المتعاملين لتحركات جديدة في أسعار الصرف مع انطلاق الأسبوع المالي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات السياسة النقدية محليًا ودوليًا.