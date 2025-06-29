الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - مع نهاية التعاملات في الصرافات العاملة في مصر، نرصد سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري بحسب آخر تحديث صدر قبل الإجازة 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع

كما استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى عند نفس المستويات تقريبًا حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك مصر سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع

وفي بنك القاهرة سجل الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وهو نفس السعر الذي سجله في البنك التجاري الدولي CIB وفي بنك الإسكندرية أيضًا

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء
49.95 جنيه للبيع

هذا الاستقرار في أسعار الصرف يأتي بالتزامن مع توقف حركة السوق الرسمية على أن تعاود البنوك نشاطها مع بداية الأسبوع الجديد وسط ترقب لتحركات العملة الأمريكية عالميًا ومحليًا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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