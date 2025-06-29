شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض للأسبوع الثانى على التوالى فى سعر الذهب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الذهب فى مصر تدأولات الأسبوع الماضى على انخفاض للأسبوع الثانى على التوإلى وذلك فى ظل الضغط السلبى الذى يشهده من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع المخأوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 5274 جنيهًا

-عيار 21: 4615 جنيها

- عيار 18: 3956جنيهًا

- عيار 14: 3077 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا

تعكس تدأولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذى يعد استثمار للملإذ الآمن، ويأتى هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكى مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمس جلسات متتالية، وهو الأمر الذى كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملإذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.